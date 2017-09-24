Balıkesir'de 126 kaçak göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan'a gitmeye çalışan 126 kaçak göçmen sahil güvenlik unsurlarınca fark edilerek Kuzey Ege Sahil Güvenlik Ayvalık Grup Komutanlığına getirildi.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, lastik botlarla yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 126 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, lastik botla Midilli Adası'na geçmek isteyen aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 60 kaçak göçmen, Badavut kumsalı açıklarında sahil güvenlik unsurlarınca fark edildi. Yakalanan kaçak göçmenler, Kuzey Ege Sahil Güvenlik Ayvalık Grup Komutanlığına getirildi.
Aynı bölgeden yine lastik botla Midilli Adası'na gitmek isteyen 66 Suriye uyruklu kaçak göçmen daha yakalandı. Toplam 126 göçmenin Kuzey Ege Sahil Güvenlik Ayvalık Grup Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Merkezine gönderileceği bildirildi.
Kaynak: AA