'Balyoz' mağduru albaya 267 bin lira tazminat

17 Ocak 2018

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpas davalarından "Balyoz"da yargılanan Antalya İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Kelleli'ye 267 bin lira tazminat veren yerel mahkeme kararını onadı.

Kamuoyunda kumpas davası olarak bilinen "Balyoz" davası kapsamında tutuklanan ve sonrasında beraat edip görevine dönen Kelleli, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde tazminat davası açtı.

Mahkeme, Kelleli'yi haklı bularak, kendisine 17 bin lira maddi, 250 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin tazminat kararını onadı.

Kelleli'nin avukatı Mahir Işıkay, müvekkilinin 3 yıl 5 ay 13 gün tutuklu kaldığını, Balyoz davasından beraat ettiğini, beraat kararının da Yargıtay tarafından onandığını söyledi.

Müvekkilinin tutuklu kaldığı dönemde kalp rahatsızlığı geçirdiğini, bu nedenle halen düzenli ilaç kullandığını aktaran Işıkay, tutuklama kararıyla mesleki olarak ilerlemesi engellenen Kelleli'nin askeri kişiliğinin ciddi anlamda zedelendiğini, cami bombalamak gibi alçakça bir iftiraya maruz bırakıldığını kaydetti.

Işıkay, bu nedenlerle 226 bin lira maddi,1 milyon lira manevi tazminat taleplerinin Yargıtayın onama kararıyla kısmen de olsa karşılandığını söyledi.

Bu kararın, Balyoz davasında tutuklanıp beraat edenler hakkında Yargıtay'ın ilk onama kararı olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA