Bandırma sahilinde 1 saatte 980 kilogram atık çıkarıldı

Marmara Denizi için bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinlikte, Bandırma sahilinde sadece 1 saat içerisinde 980 kilogram atık toplandı. Atıklar içerisinde cam şişe, ağlar, plastik poşetler, araba lastikleri, kamp sandalyesi, klozet gibi çeşitli atıklar çıkarıldı.

Marmara Belediyeler Birliği öncülüğünde 'Denizcilik' temasıyla düzenlenen "8 Haziran Marmara Denizi Günü" etkinliklerinde, Bandırma sahilinde kıyı temizliği gerçekleştirildi. Toplanan atıkların yüzde 80'i geri dönüşebilir nitelikte olduğu için geri dönüşüm tesisine gönderildi. Atıkların doğru bir şekilde yönetilmesi sağlanarak, geri dönüşüm sürecine de katkıda bulunuldu. Bandırma sahil bandında düzenlenen farkındalık etkinliğine, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Volkan Karateke, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bandırma Grup Amirliği'ne bağlı su altı ve su üstü arama kurtarma ekipleri, AFAD İl Müdürü Orhan Seçkin, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı çevre, doğa ve hayvanları koruma timi, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, üniversiteler, öğrenci kulüpleri katıldı. Denize giren dalgıçlar, dipteki atıkları topladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Volkan Karateke, "8 Haziran Marmara Denizi Günü" kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Karateke, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteği ve Marmara Belediyeler Birliği (MBB) koordinasyonunda dalış, deniz dibi ve kıyı temizliği düzenledik. Geçtiğimiz yıllarda denizlerimize ve çevreye verdiğimiz zararlardan dolayı müsilaj dediğimiz çevre felaketi ile mücadele ettik. Çevremize verdiğimiz zararlar çok ciddi anlamda etkiliyor. Çevre sorunlarıyla alakalı, bireylerden topluma, yerelden genele kadar sorumluyuz. Üzerimize düşen sorunların üstesinden gelmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Marmara Belediyeler Birliği (MBB) koordinasyonu ile birlikte Marmara Denizi'nin etrafındaki tüm yerel yönetimlerin koordinasyonu ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gelecek nesillere daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre bırakmak üzere çalışmalarımızı hassasiyetle yapıyoruz" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bandırma Grup Amirliği'ne bağlı su altı ve su üstü arama kurtarma ekipleri, su içerisinde "Marmara Denizi'nde buluşalım" yazılı pankart açtılar ve 1 saat içerisinde toplanan 980 kilogramlık atıklarla farkındalık adına toplu fotoğraf çekiminin ardından etkinlik sona erdi.