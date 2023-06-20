"Bankalara olan borç 2,3 trilyon lirayı aştı"

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 1 Ocak-16 Haziran 2023 günleri arasında icra dairelerine yeni gelen dosya sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66 oranında arttığını belirtti. Dosya sayısının 7 milyon 283 bine kadar yükseldiğini aktaran Gürer, seçim öncesi çıkarılan düzenlemelerle silinen icra dosyaları varlığını hatırlatarak UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı 21 milyon 751 bin olduğunu belirtti.

Vatandaşın bankalara olan borcunun 2,2 trilyona ulaştığına dikkat çeken Ömer Fethi Gürer, vatandaşın bu fiyat seviyesi karşısında geliri anlamsız kaldığına dikkat çekti.

Kredi kartı borçları 741 milyar liraya çıktı

Vatandaşlar tarafından kullanılan kredi stokunun yüzde 22’sini ihtiyaç, konut, taşıt ve kredi kartı kredilerinin oluşturduğuna dikkat çeken CHP'li Ömer Fethi Gürer, yıl başından bu yana tüketici kredilerinin 292 milyar lira artarak 1 trilyon 411 milyar liraya, kredi kartı borçları ise 287 milyar lira büyüyerek 741 milyar liraya çıktığına işaret etti.

Batık tüketici kredisi alacağı 36,6 milyar lira

Bankaların tahsil edilemediği için icra takibine aldıkları vatandaşlardan olan kredi alacaklarının 4,1 milyar liralık artışla 34,3 milyar liraya çıktığını aktaran Gürer, varlık yönetim şirketlerinin kontrolünde ise 36,6 milyar liralık bir batık tüketici kredisi alacağı bulunduğuna dikkat çekti.

Gürer, vatandaşların kredi kartı ve tüketici kredisi borçları için bankalara bu yılın ilk dört aylık döneminde ödediği faiz ise geçen yılın aynı dönemine göre 38 milyar lira artarak 87,7 milyar liraya kadar yükseldiğini belirtti.

"Gerçek işsiz sayısı 9 milyon 305 bin"

Resmi işsizlik oranının Mart ayı için yüzde 10,1 olarak açıklandığını anımsatan Gürer, "Resmi işsiz sayısı ise 3 milyon 511 binden 3 milyon 585 bine yükseldi. Resmi işsizlik sayısı ve oranı işsizliğin gerçek boyutunu göstermiyor. Zira iş bulma umudu azaldıkça iş aramaktan vazgeçen işsizler yüzünden işsizlik azalıyormuş görüntüsü oluşuyor” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’deki gerçek işsizlik rakamının 9 milyon 305 bin olduğunu ifade eden Gürer, iş bulma umudu olmadığı için iş arama kanallarına başvurmayan işsiz sayısının 3 milyon 885 bin, çok az süreli işlerde çalışan sayısının ise 1 milyon 835 bin olduğunu vurguladı.

Özellikle üniversite mezunlarının branşlarında kamuda yeterli atama olmaması nedeniyle eğitimleri dışında işlerde çalışmak zorunda kaldığını ve binlerce mezununda atama beklediğini belirtti.