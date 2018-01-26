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Bartholomeos'tan Zeytin Dalı Harekatı'na destek mektubu

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Zeytin Dalı Harekatı'nın başarılı geçmesi temennisiyle mektup gönderdi.

Bartholomeos'tan Zeytin Dalı Harekatı'na destek mektubu
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Fener Rum Patriği Bartholomeos'un, patrikhane ve cemaat adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Zeytin Dalı Harekatı'nın başarılı geçmesi temennisini içeren bir mektup gönderdiği bildirildi.

Fener Rum Patrikhanesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, mektupta Bartholomeos, Zeytin Dalı Harekatı’nın başarılı geçmesi, Türkiye’nin huzuruna ve Suriye’de barışın yeniden tesisine katkı sunması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

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