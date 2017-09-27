Barzani: Vana Türkiye'nin elinde ama...

27 Eylül 2017

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, itirazlara rağmen referandum kararını uygulayan Kuzey Irak yönetimine, "Bundan sonra Kuzey Irak Yerel Yönetimi, bakalım petrolünü hangi kanallarla nereye akıtacak veya satacak? Vana bizde. Vanayı kapattığımız anda o iş de bitti... Bütün adımları atacağız" sözleriyle seslenmesi üzerine Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani açıklamalarda bulundu.

"Petrol boru vanası Türkiye'nin elindedir. Ama Türkiye ile imzalanan bir anlaşmamız var. Tam tersine biz doğalgaz borusu döşeme çalışması içindeyiz" diyen Barzani, "Yapılan referandumun Türkiye Milli güvenliğine bir tehdit olarak algılanmasını istemiyoruz. Türkiye ile olan ilişmiz eskiye dayalıdır ve devam edecektir. Kesinlikle sınırları değiştirmeyeceğiz. Sınırlar olduğu gibi kalacaktır. Türkiye ile diyaloğu geliştirmek istiyoruz. Savaşa gidecek bir bağımsızlık istemiyoruz. Bağdat ile diyalog yöntemleriyle çözüm istiyoruz. Türkiye bizim dışarıya açılan kapımızdır. Bölge için istikrar faktörü olacağız. Habur sınır kapısının kapatılması kimsenin çıkarına değil, her iki tarafta yaşayan halk zarar eder" şeklinde konuştu.

Habur'da yürütülen tatbikat ile ilgili de açıklama yapan Barzani, "Tatbikatın sınırlarımızın içine getirileceğine inanmıyorum. Ancak bu tarafa geçmeyi düşünürse kesinlikle buna karşı tavrımız olacaktır. Ancak böyle birşey olacağını beklemiyor ve zannetmiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA