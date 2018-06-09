Başbakan: Bu seçim yapım ekibi ile yıkım ekibi arasında

09 Haziran 2018

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisince 19 Mayıs Stadyumu'nda gerçekleştirilen mitingde yaptığı konuşmada, AK Parti olarak 16 yıl boyunca milletle bir ve beraber yürüdüklerini, daha nice yıllar da beraber yürüyüp, ülkeyi birlikte kalkındıracak ve büyüteceklerini belirtti.

Ankara'nın kararını verdiğini, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhur İttifakı'na, AK Parti'ye ve istikrara devam" dediğini aktaran Yıldırım, Ankaralının yatırıma, icraata işe baktığını, boş laflara bakmadığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde istikrar ve güvenin olduğuna vurgu yapan Yıldırım, "Yeni sistemde meclis, yasama ve denetim görevini daha da etkin şekilde yapacak. Daha güçlü bir meclis olacak. Cumhurbaşkanımızın kuracağı hükümet güvenoyunu meclisten değil sizden alacak. Milletten, doğrudan sandıktan alacak." diye konuştu.

"Gelecek Türkiye'nindir"

Başbakan Binali Yıldırım, 24 Haziran'ın Türkiye için güçlü hükümet, güçlü meclis ve 2023 kadrolarının belirleneceği tarihi bir seçim olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye daha büyük hedeflere daha huzurlu, daha müreffeh bir gelecek için sandığa gidecek. Gelecek Türkiye'nindir. Gelecek AK kadınların, AK gençlerindir." ifadesini kullandı.

Milletin Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğu gerçeğini bildiğini aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bazı adaylar var yalancı pehlivan gibi piyasaya çıkmış vaziyetteler Türkiye'nin gücünün farkında değil. Bu seçim iki taraf arasında oluyor. Birinci taraf yapım ekibi ikinci taraf yıkım ekibi. Sanki bunlar ağız birliği yapmışlar, AK Parti ne yaptıysa 'yıkacağız, yaptırmayacağız, projeleri durduracağız, devletin kurumlarını satacağız' diyorlar. 'Kanal İstanbul'u yaptırmayacağız, hızlı trene ne gerek var, yerli araba bizim neyimize' diyorlar. Dünyada böyle bir seçim vaadi var mı? Bütün dünyada adaylar yapacaklarını anlatırlar, burada da bizimkiler yapılanları nasıl yıkacaklarını anlatıyor. Sizin yakacağız, yıkacağız dediğiniz o yatırımlarla bu ülkenin insanları gurur duyuyor."

"Bu ülkeye hizmet eden kadroları sindiremiyorlar"

Yıldırım, dünyada yapılamayan eserleri yapan iktidarın adının AK Parti olduğuna işaret ederek, dünyada bunca sıkıntı, ekonomik zorluk yaşanırken bu yatırımları Türkiye'nin yapıyor olmasını herkes hayranlıkla takip ederken, diğer adayların bunu yok etmek için kendilerini parçaladığını söyledi.

Bu yatırımlar karşısında hasetlik yapıldığını aktaran Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu milletin gönlüne giren gece gündüz bu ülkeye hizmet eden kadroları sindiremiyorlar. 'Ben de bu ülke için şunu, bunu yaptım, şu eseri yaptım' diyecekleri bir şey var mı? Adam olur ki bu dünyada bırakabilir bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser. Bunlarda eser falan yok. Bu ülkeyi yıllar boyunca krize, istikrarsızlığa sürükleyen bunlar değil mi? Bunların bu çapsız siyasetini Ankaralı kardeşlerim bilmiyor mu? Bu millet yıkmaktan engellemekten başka hiçbir şey bilmeyen, hiçbir şey söylemeyen bu adaylara hoş geldin der mi?"

"AK Parti bu ülkenin emeğimi, ekmeğini, aşını büyütüyor"

Yıldırım, Ankara'nın 24 Haziran'da sandıkta bu meselenin gereğini yapacağını vurgulayarak, emaneti yalanla, dolanla milletin hayalini çalanlara değil, 16 yıl boyunca verdiği her sözü tutan AK Parti'ye tekrar teslim edeceğini bildirdi.

Darbeciye, vesayetçiye boyun eğmeden, milletle beraber yürüyen partinin adının "AK Parti", liderin adının da "Recep Tayyip Erdoğan" olduğunu belirten Yıldırım, şunları ifade etti:

"AK Parti bu ülkenin emeğimi, ekmeğini, aşını büyütüyor. Demokrasiye, hukukun üstünlüğüne sahip çıkıyor. Bu ülkenin vatandaşlarının insanca yaşaması, özgür olması için mücadele veriyor. AK Parti yasakları, baskıları kaldıran, milletle devleti barıştıran Ankara'nın kapılarını 81 milyon vatan evladına açan partinin adıdır. AK Parti kadroları milletin kadrolarıdır, millet siyasetinin temsilcileridir. AK Parti laf üstüne laf değil taş üstüne taş koyan partinin adıdır."

Vatandaşlara, "Bu şarkı burada bitmez, yaparsa AK Parti yapar, Vakit Ankara, Vakit Türkiye vakti diyor muyuz?" sorusunu yönelten Yıldırım, "Evet" yanıtını almasının ardından, "O zaman gün bugün, durmak yok yola devam." dedi.

Kaynak: AA