Başbakandan Suriye için uzlaşı çağrısı

13 Nisan 2018

Başbakan Binali Yıldırım Ankara'da cuma namazı çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

ABD ile Rusya arasında yaşanan Suriye restleşmesi hakkında yorumda bulunan Yıldırım, işlerin daha da karmaşık hale getirilmemesi gerektiğini bildirerek iki ülkeye uzlaşı çağrısında bulundu.

Yıldırım iki ülkeye şu mesajı verdi:

"ABD ile Rusya arasında sosyal medya üzerinden bir atışmadır gidiyor. Bölge zaten uzun yıllardan beri iç savaştan, göçlerden büyük bir bedel ödedi. İşleri daha da karmaşık hale getirecek girişimlerden özellikle uzak durulmasını biz dostlarımıza tavsiye ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, hem Rusya hem de ABD başkanları ile görüştü. Tabii kimyasal silah kullanımının, masum insanları, çocukları katletmenin asla affedilecek bir tarafı yoktur. Bu bir alçaklıktır. Şiddetle, nefretle kınıyoruz. Bunu yapanlar da bedelini ödemeli. Bütün bunları yapanlar bölgede bugüne kadar Türkiye, Rusya ve İran'ın ön ayak olduğu kalıcı barışa yönelik faaliyetlerini akamete uğratacak çapta girişimlerden de uzak durulmalı. Türkiye olarak müttefiklerimize tavsiyemiz budur. Bu noktada gerekli uyarıları yapıyoruz."

"OHAL yeniden değerlendirilecek"

6 defa uzatılan OHAL'in çarşamba günü Meclis'te yeniden görüşüleceği haberleri üzerine konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Salı günü Cumhurbaşkanımızın başkanlığında önce MGK toplantısı olacak. Konu orada değerlendirilecek. Daha sonra verilen karar doğrultusunda hareket edilecek" dedi.

"Seçim güvenliği konusunda zafiyet yok"

Seçim güvenliği konusunda da herhangi bir zafiyet olmadığını belirten Yıldırım, "Geçmiş dönemde 7 Haziran seçimlerinde maalesef Doğu ve Güneydoğu'da seçim güvenliği konusunda sıkıntılar yaşanmıştı ama Türkiye seçim konusunda çok partili hayata geçtikten sonra ciddi bir sorun yaşamadı. Bugüne kadar seçimler gayet şeffaf bir şekilde, demokratik katılımın yüksek olduğu şekilde yapılmıştır. Bundan sonra da aynı şekilde seçimler gerçekleştirilecektir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun gündem oluşturma çabalarının ötesinde bu söylemin bir kıymeti yoktur" değerlendirmesinde bulundu.