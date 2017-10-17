Baykal, tedbir amaçlı uyutuluyor

17 Ekim 2017

Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal ameliyattan çıktı. Baykal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Dün sabah saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Baykal'ın beyne giden ana damarında tıkanıklık tespit edilmiş, yapılan anjiyo işlemi ardından yoğun bakımda tedaviye alınmıştı. Gece boyunca durumu yakından izlenen Baykal'ın beyninde ödem tespit edilmiş, bunun üzerine yeniden ameliyata alınmıştı.

Ameliyat sonrası açıklama yapan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Baykal'ın uyutulduğunu, ziyaretlerin ise kesinlikle yasak olduğunu söyledi.

İbiş, şunları kaydetti: "Beyin ödemi oluşması, beyin kanaması komplikasyonları olabiliyor böyle durumlarda. Kafa içi basıncının artması sonucu derhal müdahale edildi. O basınca bağlı beyin hasarı oluşması engellendi. Şu anda beyin kanaması yok. Deniz Bey, akciğer fonksiyonlarının desteklenmesi için uyutuluyor. Beyin çok hassas bir organ, ama şu anda bulunduğumuz durumda her şey kontrol altında. Tedavi başarı ile uygulanıyor ancak sürprizlere karşı kontrolleri sürdürüyoruz. Deniz Bey ile görüşmek yasak. Enfeksiyon riski ile karşılaşmak istemiyoruz."