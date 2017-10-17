Baykal'ın son durumuyla ilgili açıklama

17 Ekim 2017

Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a, beyindeki ödem nedeniyle yeniden müdahale edildi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbiş: "Şu ana kadar çok daha iyi sonuçları görebilme umudumuzu hep koruduk, ancak gelinen tablo içerisinde, elbette ki umutlarımızı yine koruyoruz ama bazı olumsuzlukları yaşadığımızı da sizler de biliyorsunuz, sizlerle de paylaşıyoruz" dedi.

CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar, Baykal'ın tedavi gördüğü İbn-i Sina Hastanesi'nin bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ameliyat sonrası cilt altında kanama, hematom olduğunu belirten Baydar, söz konusu hematomun beyne baskı yapmaması amacıyla temizlendiğini bildirdi.

Baykal'ın uyutulmaya devam edildiğini aktaran Baydar, "Hematom boşaltılmasından sonra yapılan kontrol tomografisinde bugüne kadar yapılan tüm işlemlerden sonra beynin en rahat pozisyonda olduğunu gördük. İnşallah başka bir komplikasyon olmadığı takdirde bu şekilde devam edecek." bilgisini paylaştı.

Kılıçdaroğlu'dan açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: " Hekim arkadaşlar ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Bütün dualarımız Deniz Bey ile beraber" dedi.