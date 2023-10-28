Bayrağa zarar verdi, gözaltına alındı
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla İstiklal Caddesi'ne asılan Türk bayraklarına zarar veren kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin Tomtom Mahallesi İstiklal Caddesi'ne asılan Türk bayraklarına zarar verdiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, incelemelerde Tük bayraklarına Ü.B.'nin (33) zarar verdiğini tespit etti. Polis ekiplerince Ü.B.'ye gözaltı işlemi yapıldığı sırada, olay yerine gelerek polise saldırıp engel olmaya çalışan G.Ö. de (44) yakalandı.
Şüpheli Ü.B'nin gözaltı işlemi sırasında da devlet büyüklerine hakarette bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ü.B. ile G.Ö. adliyeye sevk edildi.