Bayrakçılarda 24 Haziran mesaisi

26 Mayıs 2018

Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi dolayısıyla siyasi partilerden gelen talepleri karşılamak için çalışan sayısını artıran bayrakçılar, tezgahlarında ter döküyor.

Boyandıktan sonra top halinde atölyeye getirilen bayraklar, tezgahlarda sıcak teller yardımıyla boyutlarına göre kesilerek kenarları dikiliyor. Daha sonra paketlenen bayraklar, partilerin genel merkezleri ya da il başkanlıklarına gönderiliyor.

"Günlük 100 bin bayrak üretimi"

Merkez Yıldırım ilçesinde faaliyet gösteren bir bayrak firmasının sahibi Selahattin Avşar, Türkiye'nin dört bir yanından bayrak siparişi aldıklarını ve imalat için sürelerinin kısıtlı olduğunu söyledi.

Ramazan ayına denk gelen yoğunluk dolayısıyla sıkıntı yaşadıklarını belirten Avşar, "Her şeye rağmen işin üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Seçim tarihinin belirlenmesinden bir hafta sonra siparişler gelmeye başladı. Şu anda da her gün arıyorlar, talep çok fazla." diye konuştu.

Avşar, taleplere yetişmekte zorlandıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Günlük 100 bin dolayında bayrak üretimi yapılıyor. Ramazan ayı olmasa bu rakam 150-200 bini bulurdu. Daha önceki seçim zamanlarında gece saatlerine kadar çalıştığımız oluyordu. Bu seçimde ramazan ayı olduğu için mümkün değil. Sabah saat 08.00'de başlıyoruz, akşam 17.30'da paydos veriyoruz. Bu kadar zamanda ne yapabilirsek yapıyoruz."

"El emeğiyle olduğu için üretim zaman alıyor"

Bayrağın tezgahlardaki aşamalarına değinen Avşar, şöyle devam etti:

"İlk önce tezgahlarda iplikler ördürülüyor. Daha sonra boyahaneye geliyor ve yıkamaya alınıyor. Burada daha önceden hazırlanan kalıplarla baskı yapılıyor. Baskının ardından sarım aşamasına geliniyor. Firmamızda kesim yapılıyor. Dikişe hazır vaziyete getiriliyor. Dikişten sonra toplama, paketleme ve çuvallama yapılıyor. Birçok kez elden geçiyor. Bu işte makine işinden ziyade el emeği var. Mesela bayrak sopalama işini evlere gönderiyoruz. Bu mahallede birçok hanede bize bayrak sopalıyorlar. Sipariş geldiğinde bayrakları soplamaları için evlere dağıtıyoruz ve ertesi gün topluyoruz. Hepsi el emeğiyle olduğu için üretim zaman alıyor."

Avşar, seçim süreci boyunca kentlerde büyük caddeleri süsleyen parti bayraklarının 50'ye 70 santimetre ebadında olduğunu, en çok bu bayrakların siparişini aldıklarını belirterek, bunun dışında 6'ya 9 veya 4'e 6 metre boyutlarında parti liderlerinin posterlerini de yaptıklarını söyledi.

Seçim döneminde Türk bayrağı talebinin de çok olduğunu vurgulayan Avşar, "Seçim zamanında normal siparişlerimizi de almaya devam ediyoruz. Eleman sayısını artırarak hepsine yetişmeye çalışıyoruz. Normal zamanlarda 10-15 kişi çalışıyor. Şu anda eleman sayımız 50-100 kişiye kadar çıktı." dedi.

Kaynak: AA