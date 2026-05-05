Bayram tatili 9 gün mü? Kurban Bayramı resmi mi, idari mi tatil?

Kurban Bayramı 27 Mayıs'ta kutlanacak. Bayrama arık çok kısa süre kaldı. Bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu. Erdoğan 9 gün tatil ilan ederken " Kurban Bayramı tatili resmi mi, idari mi tatil" sorusu peş peşe gelmeye başladı.

Erdoğan, "Kamu çalışanlarımızın 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmi tatillerine bir buçuk gün daha eklenmesini kararlaştırdık. Böylece Pazartesi tam gün ve Salı öğleye kadar olmak üzere bayram öncesi bir buçuk günü idari izin kapsamına alarak toplamda 9 günlük bir tatil imkanı vermiş oluyoruz" dedi.

Böylelikle 25 Mayıs Pazartesi günü bankalar tam gün çalışacak, 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra ise çalışmayacak.