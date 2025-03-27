Bayram tatili ne zaman? Bayramda bankalar, eczaneler, borsa ve kargolar açık mı? (2025 Ramazan Bayramı tatili)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamayla birlikte Ramazan Bayramı tatili, kamu çalışanları için 9 güne çıktı. Erdoğan, 2-3-4 Nisan (Çarşamba, Perşembe, Cuma) günlerinin de idari izin kapsamında olacağını duyurdu. Böylelikle 30 Mart 2025 Pazar günü başlayan Ramazan Bayramı tatili 4 Nisan'da sona erecek. Bu açıklama sonrası gözler kamu kurumlarının bayram süresince nasıl çalışacağına çevrildi.

Peki 9 günlük bayram tatilinde hangi kurumlar hizmet veriyor? Bankalar 9 gün tatil mi? Bayram tatilinde eczaneler açık mı? Noterler, hastaneler, sağlık ocakları ve kargo firmaları açık mı? İşte 2025 Ramazan Bayramı’nda hizmet verecek kurumlarla ilgili merak edilen detaylar…

9 günlük tatilde bankalar hizmet verecek mi?

Özel ve kamu bankaları, Ramazan Bayramı tatilinde hizmet veremeyecek. Bayramın ilk günü 30 Mart 2025 Pazar gününe denk geliyor. Bu nedenle bankalarda son işlem tarihi 28 Mart Cuma günü olacak. İdari izinle birlikte 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde de bankalar kapalı kalacak. Bankacılık işlemleri, 7 Nisan Pazartesi günü itibarıyla yeniden başlayacak.

Banka şubeleri gibi Borsa İstanbul da aynı takvime göre çalışacak ve tatil boyunca işlemlere ara verecek.

Noterler bayramda hizmet veriyor mu?

Noterler, resmi tatil günlerinde hizmet vermiyor. Ramazan Bayramı’nın 30 Mart Pazar ve 1 Nisan Salı günlerine denk gelmesi nedeniyle noterler de bu süre boyunca kapalı olacak. Ancak nöbetçi noterler, belirlenen merkezlerde sınırlı hizmet sunmaya devam edecek.

Sağlık ocakları ve eczaneler açık mı?

Aile Sağlığı Merkezleri, yani sağlık ocakları da resmi tatil ve idari izin süresince kapalı olacak. Bu kapsamda 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde sağlık ocaklarından hizmet alınamayacak.

Hastanelerin acil servisleri ise her resmi tatilde olduğu gibi bayram boyunca kesintisiz hizmet vermeye devam edecek. Eczaneler ise nöbetçi sistemine göre çalışacak. Vatandaşlar, kendilerine en yakın açık eczaneyi e-Devlet üzerinden ya da ilgili mobil uygulamalardan öğrenebilecek.

Kargo şirketleri bayramda dağıtım yapacak mı?

Kargo şirketleri, Ramazan Bayramı tatilinde dağıtım yapmayacak. Hem şubeler hem de teslimat hizmetleri tatil boyunca duracak. PTT, Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, MNG, Sürat Kargo gibi tüm büyük firmalar, 9 günlük bayram süresi boyunca hizmet vermeyecek. Kargo işlemleri 7 Nisan itibarıyla yeniden başlayacak.