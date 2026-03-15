Bayram ve ara tatil etkisi: Otobüs seferlerinde doluluk yüzde 90’a çıktı

TOFED Genel Başkanı Özcan, Ramazan Bayramı ile okullardaki ara tatilin aynı döneme denk gelmesiyle ana seferlerde doluluk oranının yüzde 90’a ulaştığını belirtti.

Özcan, Büyük İstanbul Otogarı'nda geçmişteki bayram dönemlerinde genelde ana seferlerin kısa sürede dolup ek seferlerin açıldığını söyledi.

Bu yıl Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 29 Mart'a kadar ek seferlere izin verdiğini aktaran Özcan, hem Ramazan Bayramı hem de okulların 10 günlük ara tatilinin aynı döneme denk gelmesiyle ek seferlerde de yoğunluk yaşanmasını beklediklerini ifade etti.

Otogardaki sefer sayılarında son dönemde önemli düşüşler yaşandığına dikkati çeken Özcan, "Son 2,5 aydır İstanbul Esenler Otogarı'nda günlük otobüs sayısı 700'lere kadar düştü. Daha önce bu sayı 1500-1800 civarındaydı. Daha eski dönemlerde ise 2000'in üzerindeydi" diye konuştu.

Özcan, bayram döneminde yolcu ve sefer yoğunluğunun artmasını beklediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bayramda günlük otobüs sefer sayılarının 1200-1300 hatta 1400 olmasını bekliyoruz. İstanbul'da bayram öncesi ana seferlerde doluluk oranını arttı. Bayram ve ara tatil nedeniyle ana seferlerin doluluk oranı yüzde 90 seviyesine geldi. Bayram ve ara tatil döneminin sektöre bir hareketlilik getirmesini bekliyoruz."

Özcan, bayram tatiline gidecek vatandaşların yalnızca otogarlardan kalkan otobüsleri tercih etmelerini istedi.

Otobüs biletlerinde komisyon payı

Çevrim içi bilet satış platformlarının aldığı komisyonların sektör için büyük sorun oluşturduğunu belirten Özcan, bu platformların yüzde 12 ila 15 arasında komisyon aldığını anlattı.

Özcan, 1000 liralık bir bilette yaklaşık 130 lira komisyon kesildiğini, bu durumun firmaların gelirini ciddi şekilde azalttığını ifade etti.

Sektörde alternatif bir sistem kurulması için çalışma yürüttüklerini dile getiren Özcan, komisyon oranlarının yüzde 5 seviyelerine çekilmesinin firmalar için büyük rahatlama sağlayacağını dile getirdi.

Özcan, özellikle akaryakıt fiyatlarındaki artışın firmaları zorladığını kaydetti.

İstanbul'da otobüslerin Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanmasının firmalar için ciddi maliyet oluşturduğunu aktaran Özcan, otobüslerin gece saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü kullanmasına izin verilmesini talep ettiklerini söyledi.

Özcan, otogarlardan ilçelere ücretsiz servis uygulamasının da firmalar için maliyet oluşturduğunu, çok az yolcuyla yapılan servislerin giderleri artırdığını, bu nedenle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla bu uygulamanın kaldırılmasını beklediklerini sözlerine ekledi.