Ramazan Bayramı'nda milyonlar aile ziyaretleri gerçekleştirecek. Bayram tatilini değerlendirip kısa bir tatil planı yapanlar ise köprü ve otoyolların durumunu merak ediyor. Peki, Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, 19 Mart 00.00’dan 22 Mart 24.00’e kadar yap-işlet-devret projeleri hariç otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olacak.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli ücretli olacak.