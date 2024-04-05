Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Kaç gün ücretsiz olacak? Marmaray, İZBAN için karar var mı?

"Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi, kaç gün ücretsiz?" sorusu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan gelen açıklamayla yanıt buldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünün işletmesindeki köprü ve otoyolların, Cumhurbaşkanı kararıyla 9 günlük bayram tatili boyunca ücretsiz olacağını belirtti. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bayramda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz?

Uraloğlu, 68 bin 680 kilometrelik kara yolu ağında tedbirleri aldıklarını ve denetimleri sıklaştırdıklarını değinerek, "7/24 görev esasına göre ülke geneline yayılmış 18 bölge müdürlüğü, 122 şube şefliği, 15 tünel bakım işletme şefliği, 41 otoyol bakım işletme şefliği bayram süresince kesintisiz hizmet verecek. Bu bayramda da Karayolları Genel Müdürlüğünün işletmesindeki köprü ve otoyollar Cumhurbaşkanımızın kararıyla 9 gün süresince cumartesi sabah itibarı ile bayram tatili sonuna kadar 9 gün boyunca ücretsiz olacak" diye konuştu.

Toplu taşıma bayramda ücretsiz mi?

Memleketlerine gidemeyen veya tatillerini Ankara-İstanbul ve İzmir'de geçirecek vatandaşlar için İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hatları, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İzban'ın ücretsiz hizmet vereceğini kaydeden Uraloğlu, 5-15 Nisan tarihlerinde demir yolu taşımacılığında da hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenlerde kapasite artışına gittiklerini söyledi.

Köprü ve otoyollar ne zaman ücretsiz olacak?

Ramazan Bayramı tatilinde ücretsiz kullanılabilecek köprü ve otoyollara ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler, bu gece 00.00'dan başlayarak 15 Nisan Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak. Yap-işlet-devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.

Toplu taşıma 23 Nisan'da da ücretsiz mi?

Vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de 10 Nisan Çarşamba saat 00.00'dan 12 Nisan Cuma gün sonuna kadar (Ramazan Bayramı süresince) ücretsiz yararlanabilecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla da söz konusu şehir içi hatlar ve toplu taşıma hizmetleri ücretsiz sunulacak.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Kararı'nda, seferlere yeni başlayan Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nı, Arnavutköy ve Taşoluk istasyonlarından biniş yapan yolcuların 19-31 Mart döneminde ücretsiz kullanmalarına ilişkin hüküm de yer aldı.