Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüs, metrobüs, metro, tramvay bedava mı?

Kurban Bayramı'nda milyonlar aile, eş, dost ziyareti gerçekleştirecek. Bazıları ise tarihi, turistik yerleri gezmek isteyecek. Bu sebeple "Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi" sorusu hızlanmış durumda...

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?

Evet, Kurban Bayramı'nda Otobüs, metrobüs, metro, tramvay, vapur seferleri ücretsiz olacak.

İstanbul

İBB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbulkart sahipleri, 27-30 Mayıs'ta İBB'ye ait tüm toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

Metro İstanbul AŞ, bayramın ilk günü hatlarda pazar günü tarifesi uygulayacak. Bayramın diğer günlerinde ise cumartesi günü tarifesiyle hizmet verilecek. Gece metrosu hizmeti, cumayı cumartesiye ve cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde, gece metrosu işletilen hatlarda kesintisiz olarak devam edecek.

Ankara

EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları (EGO Otobüsleri, Metro ve ANKARAY) ile "Kurban Bayramı" süresince 27-28-29-30 Mayıs 2026 tarihlerinde EK-1 tabloda belirtilen servis programında ücretsiz olarak hizmet verilecek.

Aynı tarihte Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) ile Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTA) ise ücretli olarak hizmet vermeye devam edecek.

İzmir

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, metro, tramvay ve İZDENİZ hatlarında ulaşım bayram süresince yüzde 50 indirimli olacak.

İzmir’de en yoğun kullanılan raylı sistemlerden biri olan İZBAN ise diğer ulaşım araçlarından farklı olarak Kurban Bayramı boyunca tamamen ücretsiz (bedava) hizmet verecek.

Uygulama, bayramın ilk günü olan 27 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak ve 30 Mayıs 2026 tarihinde son bulacak.