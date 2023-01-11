BBP lideri Destici'den Babacan'a sert tepki

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin başörtüsüne anayasal güvence teklifine değindi.

Parti olarak sürecin takipçisi olacaklarını belirten Destici, yapılacak düzenlemeyle yakın tarihin utanç sayfalarından birinin daha açılmamak üzere kapanmasını temenni ettiklerini bildirdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Anayasa'nın 66. maddesinin "yeniden ele alınması"na yönelik açıklamalarını hatırlatan Destici, "Türk" kelimesini bir etnik kökenin adı olarak ifade etmediklerini söyledi.

"Terör örgütüyle doğrudan bağlantılıdır"

Destici, şöyle devam etti:

"İşgalcilerle savaşırken, omuz omuza can verirken, ne yanımızdaki arkadaşımıza 'Sen Laz mısın? Çerkez misin?' diye sorduk; ne de üzerimize kurşun yağdıran düşman, bize, 'Sen Kürt müsün? Türkmen misin?' diye sordu. Kimin hangi şiveyle, hangi aksanla konuştuğunu umursamadan, 'Türkiye Cumhuriyeti'ni birlikte kuran halka Türk Milleti denir' diyerek, kendimize, kendimizi koruyabileceğimiz bir kale yaptık. O kalenin adı Türkiye Cumhuriyeti'dir... Kürt, Türkmen, Rum, Ermeni, Arap ayırmadan, Anayasamıza 'Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı herkes Türk'tür' cümlesini yazıp, bunun ötesini tartışmaya gerek bile duymadık."

Anayasa Mahkemesi'nde görülen HDP'nin kapatılmasına ilişkin davaya da değinen Destici, "HDP'yle ilgili süren davada da gerekçe bu oluşumun söyledikleri değil, terör örgütüyle doğrudan bağlantısıdır. Kararın da bu gerçek dikkate alınarak verilmesini bekliyoruz." dedi.