Bebek Otel’e yıkım kararı: Mahkeme süreci devam ediyor

Kültür Varlıkları Koruma Kurulu, İstanbul Bebek’teki ünlü otel hakkında imara aykırı düzenlemeler nedeniyle yıkım kararı verdi.

Habertürk'ün haberine göre Bakanlığın Türkiye genelinde başlattığı kaçak yapılaşma ile mücadele kapsamında sadece sahil şeritlerinde değil, Kapadokya gibi tarihi bölgelerde de yüzlerce yapı denetlendi. İstanbul Boğazı'nda yapılan saha taramalarında ise Bebek, Arnavutköy, Kuruçeşme ve Ortaköy hattındaki 106 yapının imara aykırı olduğu tespit edildi. Bu yapılar arasında Bebek Otel de yer aldı.

Kurul: Asansör, tam kat dönüşümü ve yeni eklentiler tespit edildi

Koruma Kurulu’nun hazırladığı teknik raporda Bebek Otel'de merdivenin kaldırılarak asansör eklendiği, çatı katının tam kata dönüştürüldüğü, çatının teras olarak kullanıldığı ve cephede çeşitli müdahaleler yapıldığı belirtildi. Ayrıca deniz cephesine yaklaşık iki kat yüksekliğinde yeni mekan eklendiği kaydedildi.

Yıkım kararı ünlü balıkçılar için de geçerli

Boğaz hattında denetlenen diğer işletmeler arasında Bebek Balıkçısı, Sur Balık ve Arnavutköy Balıkçısı da bulunuyor. Bu işletmeler için de benzer şekilde kaçak yapılar gerekçesiyle yıkım kararları alındı.