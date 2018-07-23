Bebek ürününde esnaf değil, zincirler büyüyor

23 Temmuz 2018

İrem ÇETİNGÖZ

Bebek ve çocuk ürünleri pazarından daha fazla pay almak isteyen büyük markalar, ürün gamlarına bebek ürünlerini de kattı.

Küçük kentlerde ve büyük metropollerde mahalle arasındaki bebek mağazaları birer birer kapanıyor. Sektörde zincir mağazalar daha çok yaygınlaşıyor. Küçük markalar sektörden siliniyor. Konu hakkında DÜNYA'ya bilgi veren UBM ICC Marka Direktörü Hatice Dinçer, büyük marka zincirlerinin mağaza sayılarını artırmaya başladıkları zamandan bu yana mahalle aralarında bebek ve çocuk ürünü satan mağazaların teker teker kapandığını belirtti. Erzurum, Mersin, Adana gibi şehirlerde mağaza kapanmalarının daha fazla gözlemlendiğini aktaran Dinçer, İstanbul’da da aynı durumun söz konusu olduğunu ifade etti.

Rusların fuara ilgisi yoğun

Bebeklerle ilgili yapılan fuarlara geçtiğimiz yıllarda Rus ilgisinin yoğun olduğunu belirten Dinçer, “Uçak krizi öncesi İstanbul’da yapılan özel bir fuara 350 bin Rus ziyaretçi gelirken, bu rakam uçak krizinden sonra 50 binin altına düştü. Bu yılki fuarlarda ise 250 binin üzerinden Rus ziyaretçinin olmasını hedefliyoruz. Çünkü Rus pazarı markalar için çok önemli” dedi.

Anne-bebek fuarlarının ocakta ilkbahar-yaz, şuanda da sonbahar- kış sezonlarının tanıtılarak iki defa yapıldığını söyleyen Dinçer, “Bağımsız Devletler Topluluğu, Balkan ülkeleri, K. Afrika ve Orta Doğu bölgeleri ilgi gösteriyor. Yüzde 35- 40 yabancı kalanı ise yerli ziyaretçi oluyor. Yerlilerde daha çok mağaza zincirleri ve diğer şehirlerdeki mağazalar gelip alıyor. Zincirler, süper, hiper marketlerin sahipleri geliyor” diye konuştu.

Firmalar gözünü yurtdışına dikiyor

Bebek giysisi üreten firmalar iç pazar yerine gözünü uluslararası pazarlara dikiyor. Markalar iyi rakamlarla ve adetlerle ihracatlarını artırıp birçok ülkeye mallarını göndermeyi hedefliyor. Geçen hafta gerçekleştirilen 35. Uluslararası İstanbul Kids Fashion-Bebek Çocuk-Hazır Giyim ve Aksesuarları Fuarı’nda bilgi edindiğimiz Bebüş Tekstil yetkilisi yıllık 1 milyon dolar ihracat yaptıklarını Rusya ve Avrupa pazarlarının kuvvetli olduğunu söyledi. Irak ve Azerbaycan gibi ülkelerde gümrük sıkıntısı çektiklerini ifade eden yetkili, bu sorunu Avrupa ve Balkan Ülkeleriyle kapattıklarını kaydetti.

65 ülkeye yılda 15 milyon dolar bebek giysisi ihracatı yaptıklarını söyleyen Estima Tekstil yetkilisi Eşref Geyik de, “Bunun yüzde 5’i resmi yüzde 95’i ise kargo sistemiyle. Uçak kriziyle beraber Rus turistlerde yüzde 7’lere kadar düşüş yaşandı. Şu anda ise yüzde 10. ABD ile Afrika’ya yeni ürün vermeye başladık. İç pazarda yüzde 35 payımız var” dedi.

E-pazara yöneliş var



UBM ICC Marka Direktörü Hatice Dinçer, iç pazarda ziyaretçi sayılarında ciddi şekilde daralma olduğunu kaydetti. ‘E-bebek, Joker gibi zincir mağazalara yöneliş var’ diyen Dinçer, Türkiye’nin toplam hazır giyim ihracatının 17 milyar dolar ve bu toplam içinde bebek giyim ihracatının yüzde 1.6’lık paya sahip olduğuna dikkat çekti.