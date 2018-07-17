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Bedelli askerlikte gün sayısı değişti

Bedelli askerlikle ilgili düzenleme bugün Meclis Başkanlığına sunulacak. Düzenlemede, 25 yaş sınırı, 28 gün askerlik süresi ve 15 bin lira bedel öngörüldüğü bildirildi.

Bedelli askerlikte gün sayısı değişti
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Bedelli askerlikle alakalı yeni bir gelişme yaşandı. 

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bedelli askerlikle ilgili düzenlemenin bugün Meclis Başkanlığına sunulacağını bildirdi.

Düzenlemede, 25 yaş sınırı, 28 gün askerlik süresi ve 15 bin lira bedel öngörüldüğü ifade edildi.

Daha önce 25 gün askerlik yapılacağı bildirilmişti.


 

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