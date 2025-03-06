Belgrad Ormanı'nda günlerdir aranıyordu: Kayıp mimar Ece Gürel bulundu!

İstanbul’da Belgrad Ormanı’nda kaybolan ve günlerdir haber alınamayan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel, sağ olarak bulundu. Gürel’in dere kenarında uyurken bulunduğu ve hafif yaralı olduğu öğrenildi.

"Ecem'iz sağ ve sağlıklı bulundu"

Ece Gürel’in eşi Sezer Gürel, sosyal medya hesabından "Ecem'iz sağ ve sağlıklı bulundu" diyerek sevincini paylaştı. Genç kadının hipotermi geçirdiği tahmin edilirken, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Valilikten açıklama geldi

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Belgrad Ormanı'na gezmek için giden ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Ece Gürel, 6 Mart 2025 günü saat 01.15 itibarıyla sarp ormanlık alanda sağ olarak bulunmuştur. AFAD koordinasyonunda yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu bulunan Ece Gürel, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştır" denildi.

Kaybolmadan önce mesaj atmış

Ece Gürel’in, kaybolmadan önce İngiltere’de bulunan bir arkadaşına mesajlar gönderdiği ortaya çıktı. Genç kadının ormanda yürürken çektiği fotoğrafı arkadaşına attığı ve "Buradan yürümüştük", "Kalabalıklaştı asıl yeri de bulamadım" ve ardından "Kayboldum" mesajlarını gönderdiği belirlendi.

Kayıp Mimar Ece Gürel olay nedir?

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek ayrılan Ece Gürel’den haber alınamaması üzerine geniş çaplı bir arama çalışması başlatılmıştı.

Polis, AFAD, UMKE, AKUT ve çeşitli belediyelere bağlı arama-kurtarma ekipleri günler boyunca ormanda arama yapmıştı. İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) ekipleri de Valide Sultan Bendi'nde dalış yaparak çalışma yürütmüştü.

Gürel’e ait telefon ve bazı eşyalar ormanda bulunmuş, kaybolmadan önce ormanlık alana gitmek için bindiği otobüsten indiği anlar güvenlik kameralarına yansımıştı.

Gürel’in kaybolma sebebi ve ormanda günlerce nasıl hayatta kaldığına dair soruşturma devam ediyor.