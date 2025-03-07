Belgrad Ormanı'nda kaybolan mimar Ece Gürel hayatını kaybetti

İstanbul’da Belgrad Ormanı’nda kaybolan ve dört gün süren arama çalışmaları sonucunda gece saatlerinde bulunan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kayıp mimar Ece Gürel olayı

Gürel, 2 Mart Pazar günü gezmek için Kağıthane Gültepe Mahallesi’ndeki evinden ayrılarak Belgrad Ormanı’na gitmiş, ancak kendisinden haber alınamaması üzerine yakınları kayıp ihbarında bulunmuştu.

Polis, AFAD, UMKE, AKUT, PAK ve bazı ilçe belediyeleri ile gönüllü arama kurtarma ekipleri tarafından geniş çaplı bir çalışma başlatılmış, Belçika Malinoisi cinsi iz takip köpeği "Üzüm" de arama faaliyetlerine katılmıştı. Çalışmaların ikinci gününde Gürel’e ait olduğu belirlenen bazı eşyalar bulunmuş, ancak kendisine ulaşılamamıştı.

Uyur halde bulundu

Arama çalışmalarının dördüncü gününde, saat 01.15 sıralarında ormanlık alanda arama yapan çevik kuvvet ve sivil toplum kuruluşu ekipleri, Gürel’i uyur halde buldu. İlk kontrolünde bilincinin açık olduğu belirlenen Gürel, ambulansa alınarak Maslak’taki özel bir hastaneye sevk edildi.

Yoğun bakımda hayatını kaybetti

Hastanede yapılan tetkiklerde uzun süre soğukta kalan Gürel’in hipotermi geçirdiği tespit edildi. Tedavi sırasında sabah saatlerinde kalbi duran Gürel, doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü ve entübe edilerek yoğun bakıma alındı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün saat 03.00 sıralarında yaşamını yitirdi.