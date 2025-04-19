Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar? Akaryakıtta zam ya da indirim var mı? (19 Nisan güncel akaryakıt fiyatları)

Küresel enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmalar ve döviz kurundaki yükseliş, yurtiçi akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansıyor. Vatandaşlar özellikle hafta sonu yolculukları öncesi, güncel fiyatları araştırıyor.

Akaryakıtta zam ya da indirim var mı?

En son 17 Nisan 2025 gecesi benzinin litre fiyatına 97 kuruşluk zam yapılırken, 19 Nisan tarihinde benzin, motorin ya da LPG fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim bulunmuyor.

19 Nisan 2025 güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 45,15 TL

Motorin: 44,32 TL

LPG: 27,39 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 45,00 TL

Motorin: 44,20 TL

LPG: 26,79 TL

Ankara

Benzin: 45,75 TL

Motorin: 45,07 TL

LPG: 27,29 TL

İzmir

Benzin: 46,11 TL

Motorin: 45,43 TL

LPG: 27,24 TL