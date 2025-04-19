Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar? Akaryakıtta zam ya da indirim var mı? (19 Nisan güncel akaryakıt fiyatları)
Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve Türkiye'deki ekonomik gelişmeler, akaryakıt fiyatlarının genel seyrini belirlemeye devam ediyor. 17 Nisan gecesi benzine yapılan 97 kuruşluk zammın ardından, 19 Nisan 2025 Cumartesi sabahı itibarıyla motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmadı. Peki 19 Nisan 2025 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin ve motorinin litre fiyatı kaç lira? İşte detaylar...
Küresel enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmalar ve döviz kurundaki yükseliş, yurtiçi akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansıyor. Vatandaşlar özellikle hafta sonu yolculukları öncesi, güncel fiyatları araştırıyor.
Akaryakıtta zam ya da indirim var mı?
En son 17 Nisan 2025 gecesi benzinin litre fiyatına 97 kuruşluk zam yapılırken, 19 Nisan tarihinde benzin, motorin ya da LPG fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim bulunmuyor.
19 Nisan 2025 güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 45,15 TL
Motorin: 44,32 TL
LPG: 27,39 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 45,00 TL
Motorin: 44,20 TL
LPG: 26,79 TL
Ankara
Benzin: 45,75 TL
Motorin: 45,07 TL
LPG: 27,29 TL
İzmir
Benzin: 46,11 TL
Motorin: 45,43 TL
LPG: 27,24 TL