Benzin, motorin ve LPG kaç TL? Akaryakıtta zam ya da indirim var mı? (18 Nisan güncel akaryakıt fiyatları)

Küresel enerji piyasalarında yaşanan belirsizlikler ve döviz kurundaki yukarı yönlü hareketlilik, yurt içindeki akaryakıt fiyatlarını yeniden etkiledi. 17 Nisan 2025 gecesi itibarıyla benzinin litre fiyatına 97 kuruşluk bir zam yapıldı. Zam, gece yarısından sonra pompaya yansırken; 18 Nisan Cuma sabahı itibarıyla motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Yapılan son güncellemeyle birlikte üç büyük ildeki benzin fiyatları 45 liranın üzerine çıktı. Motorin ve LPG fiyatları ise şimdilik sabit kaldı.

Zam sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 45,15 TL

Motorin: 44,32 TL

LPG: 27,39 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 45,00 TL

Motorin: 44,20 TL

LPG: 26,79 TL

Ankara

Benzin: 45,75 TL

Motorin: 45,07 TL

LPG: 27,29 TL

İzmir

Benzin: 46,11 TL

Motorin: 45,43 TL

LPG: 27,24 TL