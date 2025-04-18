Benzin, motorin ve LPG kaç TL? Akaryakıtta zam ya da indirim var mı? (18 Nisan güncel akaryakıt fiyatları)
Brent petrol fiyatlarındaki küresel dalgalanma ve döviz kurundaki yukarı yönlü hareket, akaryakıt fiyatlarında yeni zamları beraberinde getiriyor. En son 17 Nisan gecesi benzinin litre fiyatına yapılan 97 kuruşluk zam pompaya yansırken, 18 Nisan Cuma sabahı itibarıyla motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Peki 18 Nisan 2025 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin ve motorinin litre fiyatı kaç lira? İşte detaylar...
Küresel enerji piyasalarında yaşanan belirsizlikler ve döviz kurundaki yukarı yönlü hareketlilik, yurt içindeki akaryakıt fiyatlarını yeniden etkiledi. 17 Nisan 2025 gecesi itibarıyla benzinin litre fiyatına 97 kuruşluk bir zam yapıldı. Zam, gece yarısından sonra pompaya yansırken; 18 Nisan Cuma sabahı itibarıyla motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.
Yapılan son güncellemeyle birlikte üç büyük ildeki benzin fiyatları 45 liranın üzerine çıktı. Motorin ve LPG fiyatları ise şimdilik sabit kaldı.
Zam sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin fiyatları şöyle:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 45,15 TL
Motorin: 44,32 TL
LPG: 27,39 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 45,00 TL
Motorin: 44,20 TL
LPG: 26,79 TL
Ankara
Benzin: 45,75 TL
Motorin: 45,07 TL
LPG: 27,29 TL
İzmir
Benzin: 46,11 TL
Motorin: 45,43 TL
LPG: 27,24 TL