Benzin, motorin ve LPG'de fiyatları ne kadar? Akaryakıtta zam ya da indirim var mı? (9 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları)
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak akaryakıt fiyatları değişmeye devam ediyor. Sabah saatleri itibarıyla yola çıkacak vatandaşlar güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarını araştırıyor. Peki 9 Mayıs 2025 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar? Güncel benzin, motorin fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı ne kadar? İşte detaylar...
Döviz kurları, petrol fiyatları ve vergi oranlarındaki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeyi sürdürüyor. 9 Mayıs 2025 Cuma günü itibarıyla araç sahiplerinin yakından takip ettiği benzin ve motorin fiyatlarında son durum belli oldu.
En son 7 Mayıs'ta motorin litre fiyatında 1,21 TL'lik bir indirim gerçekleşmişti. 9 Mayıs'ta akaryakıt fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim bulunmazken benzin fiyatları 45 TL üzerinde seyrediyor.
İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul
Benzin: 45.27 TL/LT
Motorin: 44,20 TL/LT
LPG: 26.19 TL/LT
Ankara
Benzin: 45.90 TL/LT
Motorin: 45.02 TL/LT
LPG: 26.09 TL/LT
İzmir
Benzin: 46.24 TL/LT
Motorin: 45.35 TL/LT
LPG: 26.04 TL/LT