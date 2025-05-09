Döviz kurları, petrol fiyatları ve vergi oranlarındaki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeyi sürdürüyor. 9 Mayıs 2025 Cuma günü itibarıyla araç sahiplerinin yakından takip ettiği benzin ve motorin fiyatlarında son durum belli oldu.

En son 7 Mayıs'ta motorin litre fiyatında 1,21 TL'lik bir indirim gerçekleşmişti. 9 Mayıs'ta akaryakıt fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim bulunmazken benzin fiyatları 45 TL üzerinde seyrediyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul

Benzin: 45.27 TL/LT

Motorin: 44,20 TL/LT

LPG: 26.19 TL/LT

Ankara

Benzin: 45.90 TL/LT

Motorin: 45.02 TL/LT

LPG: 26.09 TL/LT

İzmir

Benzin: 46.24 TL/LT

Motorin: 45.35 TL/LT

LPG: 26.04 TL/LT