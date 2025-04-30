Benzin, motorin ve LPG'de zam-indirim var mı? (30 Nisan güncel akaryakıt fiyatları)
30 Nisan Çarşamba sabahı akaryakıt fiyatları her gün olduğu gibi yine gündemde. Akaryakıt fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar Google ve benzeri arama motorları üzerinden akaryakıtta zam ya da indirim olup olmadığını sorguluyor. Bunun yanı sıra güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları da aratılıyor. Peki 30 Nisan Çarşamba günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, motorin (mazot) ve LPG (otogaz) fiyatları ne kadar? İşte akaryakıt fiyatlarında son durum...
Her gün olduğu gibi yeni haftanın ilk gününde de sürücüler akaryakıt fiyatlarındaki son durumu merak ediyor.
Benzin, motorin ve LPG fiyatlarının ne kadar olduğu sorusu, özellikle büyük şehirlerde araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Google ve benzeri arama motorlarında en çok aratılan konular arasında "Benzin kaç TL?", "Motorin kaç lira?", "LPG fiyatı ne kadar oldu?" gibi sorgular öne çıkıyor.
Brent petrol fiyatlarında görülen dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimlere rağmen, akaryakıt ürünlerinde fiyatlar sabit kaldı.
Fiyatlarda değişiklik yok
30 Nisan 2025 Çarşamba sabahı itibarıyla akaryakıt fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim uygulanmadı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm yurtta güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatlarında değişim yaşanmadı.
Güncel akaryakıt fiyatları (30 Nisan 2025)
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 45.16 TL/LT
Motorin: 45.36 TL/LT
LPG (Otogaz): 27.39 TL/LT
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 45.01 TL/LT
Motorin: 45.24 TL/LT
LPG: 26.79 TL/LT
Ankara
Benzin: 45.77 TL/LT
Motorin: 46.17 TL/LT
LPG: 27.29 TL/LT
İzmir
Benzin: 46.13 TL/LT
Motorin: 46.51 TL/LT
LPG: 27.24 TL/LT