Her gün olduğu gibi yeni haftanın ilk gününde de sürücüler akaryakıt fiyatlarındaki son durumu merak ediyor.

Benzin, motorin ve LPG fiyatlarının ne kadar olduğu sorusu, özellikle büyük şehirlerde araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Google ve benzeri arama motorlarında en çok aratılan konular arasında "Benzin kaç TL?", "Motorin kaç lira?", "LPG fiyatı ne kadar oldu?" gibi sorgular öne çıkıyor.

Brent petrol fiyatlarında görülen dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimlere rağmen, akaryakıt ürünlerinde fiyatlar sabit kaldı.

Fiyatlarda değişiklik yok

30 Nisan 2025 Çarşamba sabahı itibarıyla akaryakıt fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim uygulanmadı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm yurtta güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatlarında değişim yaşanmadı.

Güncel akaryakıt fiyatları (30 Nisan 2025)

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 45.16 TL/LT

Motorin: 45.36 TL/LT

LPG (Otogaz): 27.39 TL/LT

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 45.01 TL/LT

Motorin: 45.24 TL/LT

LPG: 26.79 TL/LT

Ankara

Benzin: 45.77 TL/LT

Motorin: 46.17 TL/LT

LPG: 27.29 TL/LT

İzmir

Benzin: 46.13 TL/LT

Motorin: 46.51 TL/LT

LPG: 27.24 TL/LT