Benzin zammı tabelaya yansıdı: İşte güncel fiyatlar! (17 Nisan 2025 güncel akaryakıt fiyatları)
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Benzine bugünden itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. Buna göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları güncellendi. İşte şehir şehir 17 Nisan 2025 güncel akaryakıt fiyatları...
Brent petrol fiyatlarındaki sert dalgalanmalar ve döviz kurundaki yukarı yönlü hareketlilik, akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam dalgasını beraberinde getirdi. 17 Nisan 2025 itibarıyla benzinin litre fiyatına 97 kuruşluk bir artış yapıldı.
Yapılan zam, gece yarısından itibaren pompaya yansıdı. Böylece İstanbul'da benzinin litresi 45,15 liraya, Ankara'da 45,75 liraya, İzmir'de ise 46,11 liraya yükseldi. Motorin (mazot) ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.
Son zamla birlikte benzin fiyatı neredeyse tüm şehirlerde 45 liranın üzerine çıkarken, önümüzdeki günlerde motorin ve LPG fiyatlarına da zam gelip gelmeyeceği merak konusu.
17 Nisan 2025 güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 45.15 TL
Motorin: 44,32 TL
LPG: 27,39 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 45.00 TL
Motorin: 44,20 TL
LPG: 26,79 TL
Ankara
Benzin: 45.75 TL
Motorin: 45,07 TL
LPG: 27,29 TL
İzmir
Benzin: 46.11 TL
Motorin: 45,43 TL
LPG: 27,24 TL