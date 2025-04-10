Benzinde çifte indirim: İlki geldi, ikincisi bu gece tabelaya yansıyacak! (10 Nisan Perşembe güncel akaryakıt fiyatları)

Akaryakıt fiyatlarında uzun süredir beklenen düşüş 10 Nisan 2025 Perşembe günü itibarıyla gerçekleşti. Brent petrolün varil fiyatının 74 dolardan 60 dolara gerilemesi, Türkiye'de motorin ve benzin fiyatlarını da aşağı çekti.

Motorine ne kadar indirim geldi? (Güncel motorin fiyatları)

Dün motorin fiyatlarında yaşanan 2 lira 64 kuruşluk düşüş ile başlayan indirim rüzgari, bugünden itibaren benzinde de fiyatların güncellenmesiyle devam etti. Bu gelişmeyle birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir’de akaryakıt fiyatları 45 liranın altına indi.

Benzine ne kadar indirim geldi? (Güncel benzin fiyatları)

Gece saatlerinde kesinleşen rakam ile benzin fiyatlarına 2,24 TL olarak indirim yansıdı.

Benzine ikinci indirim de yolda!

Yaşanan bir son dakika gelişmesiyle sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, yarından geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 36 kuruşluk bir indirim daha yaşanması bekleniyor. Beklenen düşüşün yaşanması halinde benzinde 2 günde toplamda 3 lira 30 kuruş indirim gerçekleşmiş olacak.

Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki küresel gerilemenin sürmesi halinde ilerleyen günlerde yeni indirimlerin de gündeme gelebileceğini belirtiyor. Ayrıca döviz kurlarındaki seyrin de fiyatlar üzerinde belirleyici olmaya devam edeceği ifade ediliyor.

İşte 10 Nisan 2025 Perşembe itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de ortalama akaryakıt fiyatları (il bazında küçük farklılıklar olabilir):

10 Nisan Perşembe güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 44.65 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 44.31 TL/LT

LPG litre fiyatı: 27.39 TL/LT

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 44.50 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 44.19 TL/LT

LPG litre fiyatı: 26.79 TL/LT

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.22 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 45.06 TL/LT

LPG litre fiyatı: 27.29 TL/LT

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.58 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 45.41 TL/LT

LPG litre fiyatı: 27.24 TL/LT