Benzinde çifte indirimin ardından bu kez de zam geliyor! (11 Nisan Cuma güncel akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatlarında yaşanan sert gerileme, Türkiye’de pompa fiyatlarına da olumlu yansıdı. Küresel piyasalarda varil başına fiyatı 74 dolardan 60 dolara düşen Brent petrol, akaryakıt kalemlerinde beklenen indirimlerin önünü açtı. İlk olarak 8 Nisan 2025 Salı günü motorinde 2 lira 64 kuruşluk indirim uygulanırken, 2 gün sonra benzinde de 2 lira 24 kuruşluk düşüş gerçekleşti.

Benzine çifte indirim! (Benzine ne kadar indirim geldi?)

Sadece bununla da sınırlı kalmadı. Bugün itibarıyla benzine ikinci bir indirim daha geldi. Litre başına 1 lira 35 kuruş daha ucuzlayan benzin, böylece son iki günde toplamda 3 lira 59 kuruş indirim gördü. Böylece büyükşehirlerde benzin ve motorin fiyatları 45 TL’nin altına düştü.

Benzine bu kez de zam bekleniyor!

Ancak sektör kaynaklarından alınan bir son dakika haberine göre benzine yarından itibaren bu kez de zam gelecek. Gece saatlerinden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 82 kuruşluk bir artış bekleniyor.

11 Nisan 2025 Cuma güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 43,37 TL/LT

Motorin: 44,31 TL/LT

LPG: 27,39 TL/LT

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 43,22 TL/LT

Motorin: 44,19 TL/LT

LPG: 26,79 TL/LT

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 43,94 TL/LT

Motorin: 45,06 TL/LT

LPG: 27,29 TL/LT

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 44,31 TL/LT

Motorin: 45,41 TL/LT

LPG: 27,24 TL/LT