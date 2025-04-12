Benzindeki çifte indirim, zam ile son buldu! Tabela yine değişti: 12 Nisan Cumartesi güncel akaryakıt fiyatları
Brent petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ardından Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına peş peşe gelen indirimler, benzinde 3 lira 59 kuruşluk bir gerilemeyi beraberinde getirdi. Ancak indirim sevinci kısa sürdü. Bugün benzindeki 2 günlük indirim rüzgarı tersine döndü. 12 Nisan 2025 Cumartesi itibarıyla benzin fiyatlarında zam var! Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar? İşte detaylar...
Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarının 74 dolardan 60 dolara kadar düşmesi, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına beklenen indirimi beraberinde getirdi. İlk olarak 8 Nisan Salı günü motorinde 2 lira 64 kuruşluk bir indirim yapılırken, bu gelişmeyi benzindeki fiyat düşüşleri takip etti.
Benzinde üst üste iki kez indirime gidildi!
10 Nisan’da benzine 2 lira 24 kuruş indirim uygulanırken, ertesi gün bir indirim daha geldi ve litre fiyatı 1 lira 35 kuruş daha düştü. Böylece sadece iki günde benzinde toplam 3 lira 59 kuruşluk indirim gerçekleşti.
Benzinde indirim serisi zam ile sonlandı
Ancak indirimin etkisi kısa sürdü. 12 Nisan 2025 Cumartesi gününe gelindiğinde, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 82 kuruşluk bir zam geldi.
12 Nisan 2025 Cumartesi güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 44.18 TL/LT
Motorin: 44.32 TL/LT
LPG: 27,39 TL/LT
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 44.03 TL/LT
Motorin: 44.20 TL/LT
LPG: 26,79 TL/LT
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin: 44.75 TL/LT
Motorin: 45.07 TL/LT
LPG: 27,29 TL/LT
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin: 45.12 TL/LT
Motorin: 45.43 TL/LT
LPG: 27,24 TL/LT