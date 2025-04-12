Benzindeki çifte indirim, zam ile son buldu! Tabela yine değişti: 12 Nisan Cumartesi güncel akaryakıt fiyatları

Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarının 74 dolardan 60 dolara kadar düşmesi, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına beklenen indirimi beraberinde getirdi. İlk olarak 8 Nisan Salı günü motorinde 2 lira 64 kuruşluk bir indirim yapılırken, bu gelişmeyi benzindeki fiyat düşüşleri takip etti.

Benzinde üst üste iki kez indirime gidildi!

10 Nisan’da benzine 2 lira 24 kuruş indirim uygulanırken, ertesi gün bir indirim daha geldi ve litre fiyatı 1 lira 35 kuruş daha düştü. Böylece sadece iki günde benzinde toplam 3 lira 59 kuruşluk indirim gerçekleşti.

Benzinde indirim serisi zam ile sonlandı

Ancak indirimin etkisi kısa sürdü. 12 Nisan 2025 Cumartesi gününe gelindiğinde, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 82 kuruşluk bir zam geldi.

12 Nisan 2025 Cumartesi güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 44.18 TL/LT

Motorin: 44.32 TL/LT

LPG: 27,39 TL/LT

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 44.03 TL/LT

Motorin: 44.20 TL/LT

LPG: 26,79 TL/LT

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 44.75 TL/LT

Motorin: 45.07 TL/LT

LPG: 27,29 TL/LT

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 45.12 TL/LT

Motorin: 45.43 TL/LT

LPG: 27,24 TL/LT