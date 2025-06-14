Orta Doğu’da tırmanan İsrail-İran gerilimi petrol fiyatlarını yükseltirken, Türkiye’de akaryakıt fiyatları şimdilik bu artıştan doğrudan etkilenmedi. Ancak Brent petrol ve döviz kurundaki yükselişin yansımaları, kritik gelişme öncesinde belirlenen zam kararlarıyla pompaya yansıdı.

Zamların ardından vatandaşlar “Benzin kaç TL oldu?”, “Motorin zammı ne kadar?”, “LPG fiyatı değişti mi?” gibi sorularla güncel fiyatları araştırmaya başladı.

Benzin ve motorine ne kadar zam geldi? | 14 Haziran benzin-motorin zammı

13 Haziran gecesi benzinin litre fiyatına 1,46 TL zam yapıldı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda da 1,49 TL’lik artış gerçekleşti.

İşte 14 Haziran 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'deki akaryakıt fiyatları:

İstanbul (Avrupa Yakası) güncel akaryakıt fiyatları:

Benzin: 48,39 TL

Motorin: 47,76 TL

LPG: 25,09 TL

İstanbul (Anadolu Yakası) güncel akaryakıt fiyatlar:

Benzin: 48,24 TL

Motorin: 47,64 TL

LPG: 24,49 TL

Ankara güncel akaryakıt fiyatlar:

Benzin: 49,08 TL

Motorin: 48,64 TL

LPG: 24,99 TL

İzmir güncel akaryakıt fiyatlar:

Benzin: 49,41 TL

Motorin: 48,97 TL

LPG: 24,94 TL

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları; Akdeniz piyasasındaki günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Bu maliyetlerin üzerine ÖTV, KDV ve EPDK payı da eklenerek nihai pompa satış fiyatı belirleniyor.