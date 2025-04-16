Benzine zam geliyor! (16 Nisan 2025 güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, Motorin ve LPG kaç TL oldu?)
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta benzine yapılan iki indirimin ardından gelen zam sonrası gözler yeni fiyatlarda. 16 Nisan 2025 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin litre fiyatı 44 TL'nin üzerinde seyrediyor. Ayrıca yarından itibaren ise benzin fiyatlarında zam bekleniyor. İşte il il güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları…
Brent petrol fiyatlarındaki sert oynaklık ve döviz kurlarındaki yükseliş, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansımaya devam ediyor. Sürücüler her sabah yeni bir zam ya da indirimle karşılaşma ihtimaliyle akaryakıt istasyonlarını takip ediyor.
Son olarak, geçtiğimiz hafta benzine yapılan indirimlerin ardından yeni bir zam gelmişti. 16 Nisan 2025 Çarşamba günü itibarıyla fiyatlarda herhangi bir zam ya da indirim açıklanmadı. Ancak pompa fiyatları hala yüksek seviyelerde seyrediyor.
Geçen hafta benzin üç kez değişti
Akaryakıtta en çok dikkat çeken kalem olan benzin fiyatı, geçtiğimiz hafta adeta inişli çıkışlı bir grafik çizdi. 10 Nisan’da litre başına 2,24 TL 11 Nisan’da ise 1,35 TL indirim yapılmış, böylece toplamda 3,59 TL düşüş yaşanmıştı. Ancak 12 Nisan gecesi, 82 kuruşluk yeni bir zamla fiyatlar tekrar yükseldi.
Benzine yarından itibaren zam gelecek
16 Nisan 2025 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında resmi olarak ilan edilmiş yeni bir zam ya da indirim bulunmuyor. Fakat sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre yarından itibaren benzin fiyatlarında 94 kuruşluk bir zam gerçekleşecek.
16 Nisan 2025 güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 44,18 TL
Motorin: 44,32 TL
LPG: 27,39 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 44,03 TL
Motorin: 44,20 TL
LPG: 26,79 TL
Ankara
Benzin: 44,75 TL
Motorin: 45,07 TL
LPG: 27,29 TL
İzmir
Benzin: 45,12 TL
Motorin: 45,43 TL
LPG: 27,24 TL