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Berberoğlu'nun tahliye talebine ret

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, yargılandığı MİT TIR'ları davası duruşmasına katılmadı. Berberoğlu'nun tahliye talebi reddedildi.

Berberoğlu'nun tahliye talebine ret
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CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nde yeniden görülen MİT TIR'ları davasının 2. duruşmasına katılmadı.

Berberoğlu'nun ellerine kelepçe takılarak adliyeye götürülmesini protesto amacıyla duruşmaya katılmadığı açıklandı.

Davada tahliye kararı çıkmazken, duruşma 13 Şubat'a ertelendi.

Davanın geçtiğimiz ay görülen ilk duruşmasında savcı esas hakkındaki görüşünü açıklamıştı, Berberoğlu hakkında casusluk suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemişti.

İlk duruşmaya katılan Berberoğlu da hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

enis berberoğlu

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