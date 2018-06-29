Beykoz'daki tarihi fabrikada yangın

29 Haziran 2018

Beykoz Yalıköy'deki dizi ve film platosu olarak kullanılan eski kundura fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, yaptığı açıklamada, Beykoz'daki itfaiye istasyonlarının olay yerine yakın bir konumda olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Beykoz'da 3 istasyondaki araçlar bu yangını söndürmeye muktedirler. Zaten yangın kontrol altına alındı. Biraz sonra hatta yarım saat sonra bir şey kalmayacaktır. Bana gelen bilgide ahşap malzemelerden çıktığını aktardılar. Tam bilgi yok. Benim bildiğim ahşap malzemelerden çıkan bir yangın. Herhangi bir can kaybı yok. Bizi mutlu eden konu da budur."

İnsan faktörünün söz konusu alanda çok az olduğunu aktaran Çelikbilek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

"Yaralı, can kaybı yok"

İstanbul İtfaiyesi Daire Başkanı Ali Karahan da yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Soğutma çalışmalarının yapıldığını, ekiplerin dört taraftan yangına müdahale ettiğini ve çevreye sirayetin önlendiğini belirten Karahan, şu bilgileri verdi:

"Şu anda tamamen soğutma çalışmaları yapılıyor. Gelen ekiplerin tamamı bizim Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiyelerindi. Kavacık, Ümraniye, Beykoz şu anda müdahale çalışmalarında bulunmaktalar. Müdahalenin ardından yapılacak teknik inceleme sonrasında neden kaynaklandığı ekipler tarafından belirlenecek. Yaralı, can kaybı yok."

Karahan, yangının ormanlık alana sıçramasının da söz konusu olmadığını kaydetti.

Kaynak: AA