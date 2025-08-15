Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile birlikte gözaltı kararı çıkan 43 kişinin isimleri belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni gelişmeler yaşandı. Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturma sürerken, İBB bünyesindeki şirketlere yönelik incelemeler genişletildi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Güney dahil 44 kişi hakkında gözaltı kararı

Soruşturma kapsamında, Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen dolandırıcılık eylemleriyle bağlantılı olarak toplam 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 42’si gözaltına alındı.

Savcılığın tespitlerine göre, 9 şüphelinin “çıkar amaçlı suç örgütü yönetme”, “irtikap”, “rüşvet”, “kamu kurumu zararına dolandırıcılık” ve “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme” suçlarından sorumlu tutulduğu bildirildi.

Bu isimlerin İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile irtibatlı olduğu, örgütün sosyal medya yapılanmasında görev aldıkları iddia edildi.

Kimler gözaltına alındı?

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen isimler arasında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de yer aldı. Güney’in yanı sıra şu isimlerin de gözaltı listesinde olduğu bildirildi:

“Yiğit Oğuz Duman, Hasan Yalaz, Bora Aramacı, Aysun Vural, Esma Bayrak, Güngör Bozkurt, Hasan Erkan Kabakçı, İsmail Akkaya, Asraf Engin Güner, Mehmet Kaya, Ersan Şık, İbrahim Can Yaman, Yunus Göçer, Nurul Taha Yüksel, Alper Yıldırım, Deniz Göleli, Duygu Fikirli, Şükrü Fındık, Nazlı Dalar, Veysel Eren Güven, Burak Karakuş, Alican Ayvataş, Mustafa Sezer Yerli, Erdal Akbay, Mehmet Akif Bulut, Sabriye Akkaya, Çiğdem Nasuhbeyoğlu, Ümit Karakaya, Mahir Gün, Recep Cebeci, Ferda Yıldız Selbasan, Yusuf Yüce, Özge Bağdatlı, Kazım Eren Sönmez, Ahmet Bozkurt, Tarık Bora, Mesut Taşkın, Tuğba Koçak, Hare Dinçer, Seyhan Özcan, Mehmet Türkoğlu, Utku Doğruyol, Zekai Kırat.”