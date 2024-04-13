Beyoğlu'nda silahlı saldırı: Bir ölü, dört yaralı
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, dört kişi de yaralandı.
AA
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Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Etibank Caddesi'ne gelen 3 şüpheli, silahla çevreye ateş açtı. 20'li yaşlarda olduğu öğrenilen şüpheliler, daha sonra olay yerinden kaçtı.
Saldırıda 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan biri hayatını kaybetti.
Olay yerine güvenlik şeridi çekerek inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.