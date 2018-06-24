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Bilecik: Sandıktan Türkiye'nin geleceği çıkacak

TÜSİAD Başkanı Bilecik, oy vermek kadar oylara sahip çıkmanın da önemli bir vatandaşlık görevi olduğunu belirterek, "Çünkü bugün sandıktan yalnızca oy değil, Türkiye’nin geleceği çıkacak" dedi.

Bilecik: Sandıktan Türkiye'nin geleceği çıkacak
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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, bugün gerçekleştirilen seçimle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Bilecik, "Seçimlerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

"Oy vermek ve verdiğimiz oylara sahip çıkmak, en önemli vatandaşlık görevidir" diyen Bilecik, "Çünkü bugün sandıktan yalnızca oy değil, Türkiye’nin geleceği çıkacak" şeklinde konuştu.

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