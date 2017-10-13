Bir haftada 23 terörist etkisiz hale getirildi

13 Ekim 2017

Türk Silahlı Kuvvetlerince, 5-11 Ekim arasında Hakkari, Siirt ve Diyarbakır'da bölücü terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlarda, 23 terörist etkisiz hale getirildi; çok sayıda silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, 5-11 Ekim 2017 arasında bölücü terör örgütünün, sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan, özellikle Hakkari, Siirt ve Diyarbakır bölgelerinin teröristlerden temizlenmesi amacıyla yürütülen operasyonlara devam edildi.



Hakkari Yüksekova'nın Alandüz ve İkiyakalar mevkileri, Siirt'in Eruh ve Diyarbakır'ın Hani ilçelerinde orta çaplı icra edilen operasyonlarda, 23 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda 9 adet piyade tüfeği, bir adet zagros keskin nişancı tüfeği, bir adet dragunov keskin nişancı tüfeği, bir adet av tüfeği ve sekiz adet tabanca olmak üzere toplam 20 adet silah ele geçirildi.



Ayrıca bir adet keskin nişancı tüfeği dürbünü, 93 kilo amonyum nitrat, 30 adet el bombası, 2 bin 174 adet çeşitli cins ve çapta hafif silah mühimmatı, bir adet 82 milimetre havan mühimmatı, 26 kilogram tahrip kalıbı, 6 kilogram A-4 patlayıcı madde, 5 kilogram C-4 patlayıcı madde, bir adet dinamit lokumu, 3 kilogram potasyum nitrat, bir adet mayın, 107 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 44 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 162 adet fünye, iki adet gece görüş dürbünü, 51 adet şarjör, 23 adet telsiz ve 5 adet tüp ele geçirildi. Tespit edilen 29 adet el yapımı patlayıcı da imha edildi.



Güvenlik güçleri, teröristler tarafından kullanılan 27 silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depoyu da kullanılamaz hale getirdi.

Yasa dışı sınır geçişlerinde 16 bin 188 kişi yakalandı

Bölücü terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar sonucunda ise 133 bin 920 paket kaçak sigara ve 11 bin 290 adet kök kenevir ele geçirildi.



Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontrollerde, sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 16 bin 188 kişi yakalandı.



İki askerin şehit olduğu, 7 askerin de yaralandığı operasyonlarda terör örgütüne ağır darbe indirildi.

Suriye'nin kuzeyinde icra edilen harekat

Hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ terör örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak ve sivilleri korumak, yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek maksadıyla Suriye'nin kuzeyinde icra edilen harekatta, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı.



Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama-temizleme çalışmalarına da devam edildi. PKK/PYD terörist unsurlarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edildi.



Özellikle Azez-Mare ve zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara misliyle mukabelede bulunuldu, bölgede yürütülen normalleşme çalışmalarına katkı sağlandı.

İdlib'de Gözlem Noktaları'nı teşkil faaliyetlerine başlandı.

Astana süreci kapsamında, ateşkesin tesis, gözetim ve devamını sağlamak, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve yerlerinden edilenlerin evlerine dönmesi için uygun şartları temin etmek maksadıyla İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde görev yapacak Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, 8 Ekim 2017'de icrasına başlanan keşif faaliyetleri ile koordineli olarak, 12 Ekim 2017'den itibaren Gözlem Noktaları'nı teşkil faaliyetlerine başlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, bölgedeki görevlerini Astana sürecinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürüyor.

Kaynak: AA