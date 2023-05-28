Bir il dışında tüm illerde seçime katılım oranı düştü

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda katılım oranı yüzde 82,83 olarak belirlendi. Tunceli hariç bütün illerde seçime katılım sayısı düştü.

Yüzde 65,7 ile katılım oranı en düşük il Ağrı oldu. Ağrı'yı Iğdır, Van, Muş ve Kars takip etti.

Katılım oranı en yüksek il ise yüzde 89,8 ile Düzce oldu. Düzce'yi Amasya, Kütahya, Tokat, ve Çanakkale takip etti.

İlk seçimde yüzde 90,8 katılım oranı gösteren İstanbul'da ikinci turda ise yüzde 87,1 oranında katılım oldu. Ankara'da ilk seçimde 91,5 katılım sağlandı. İkinci turda ise katılım oranı yüzde 87,7'ye düştü. İzmir'de ilk seçimde yüzde 90,5 katılım sağlanırken ikinci seçimde yüzde 87 oranı ile sandığa gidildi.