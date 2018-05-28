Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek
HÜDA PAR, cumhurbaşkanı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldı.
AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'na bir partiden daha destek geldi.
Hür Dava Partisi (HÜDA PAR), 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldığını duyurdu.
Kararı, HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Mehmet Yavuz'un bugün İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında şu sözlerle resmen duyurdu:
"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni devam ettirme yönünde irade beyanında bulunan Erdoğan'ı destekleme kararı aldık."
24 Haziran'daki milletvekilliği seçimine ülke genelinde kendi logosu ve adaylarıyla katılacak HÜDA PAR, Diyarbakır'da eski genel başkanları Zekeriya Yapıcıoğlu'nu, Batman'da ise genel başkan yardımcısı ve aynı zamanda GİK üyesi Aydın Gök'ü bağımsız aday olarak destekleyecek.
Büyük Birlik Partisi ve Anavatan partileri de seçimlerde Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklamışlardı.