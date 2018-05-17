Biri tuğgeneral 101 subaya FETÖ gözaltısı

Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 22 ilde yürütülen operasyonlarda 1'i tuğgeneral 101 asker hakkında gözaltı kararı verildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Mayıs'ta Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik operasyon başlatmış, 4'ü albay, 2'si yarbay 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti. Başsavcılık, bugün de Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik operasyon için düğmeye bastı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü ve büfe telefonları ile irtibat kurduğu tespit edildi. Bu kapsamda soruşturmayı derinleştiren Başsavcılık, 1'i tuğgeneral, 5'i albay, 2'si yarbay, 4'ü binbaşı, 25'i yüzbaşı ve 54'ü üsteğmen olmak üzere toplam 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.