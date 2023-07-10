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Darbe girişimi davalarında bilanço: 8 bin 724 kişi hakkında karar

15 Temmuz Darbe Davaları Platformu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası açılan davalara dair verileri paylaştı.

Haber Merkezi
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Platform adına yazılı açıklama yapan avukat Mehmet Alagöz, darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçtiğini hatırlatarak, söz konusu girişimde TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi başta olmak birçok stratejik merkezin bombalandığını aktardı.

Alagöz, Uçak, helikopter, tank ve silahlarla saldırılması sonucu 4'ü asker, 63'ü polis, 185'i sivil olmak üzere 252 vatandaşın şehit, 2 bin 735 vatandaşın ise gazi olduğunu belirtti.

 

Darbe girişimi sonrasında 58 ilde darbe yargılamaları yapıldığına işaret eden Alagöz, Türkiye genelinde ilk derece mahkemelerince karar verilen 289 fiili darbe davasında toplam 8 bin 724 kişi hakkında karar çıktığını ifade etti.

Avukat, "1634 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 1366 sanığa müebbet, 1890 sanığa 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen sürelerde süreli hapis cezası, 2 bin 870 sanığa beraat, 964 sanığa ise ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verildi." bilgisini paylaştı.

Avukat, halen 49 davanın sürdüğünü kaydetti.

 

 

 

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