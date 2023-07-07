"Bizim L'yi kim aldıysa getirsin arkadaşlar"
Konya Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, belediye binası önündeki "Selçuklu" yazısının L harfi için sosyal medyada çağrıda bulunup "Bizim L’yi kim aldıysa getirsin arkadaşlar..." dedi.
Haber Merkezi
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Selçuklu Belediye binası önünde yer alan "Selçuklu" tabelasının L harfi çalındı.
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ise sosyal medya hesabından hırsıza çağrıda bulundu.
Başkan Pekyatırmacı, "Bizim L’yi kim aldıysa getirsin arkadaşlar..." paylaşımında bulundu.
Bizim L’yi kim aldıysa getirsin arkadaşlar 😅 pic.twitter.com/97Rthdmh9m— Ahmet Pekyatırmacı (@a_pekyatirmaci) July 6, 2023