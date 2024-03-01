Bizlerin sesi olmayı başarıyla sürdürüyor
Ekonomi haberciliğinde 44 yılı geride bırakan DÜNYA Gazetesi, basın meslek ilkelerine bağlı tarafsız ve özgün haberciliği ile hem gazeteciler için bir okul, hem de yeniliklerin ve sektördeki gelişmelerin aynası olmuştur.
Eskişehir OSB Başkanı Nadir KÜPELİ
İş dünyasına ve sanayicilere yol gösteren, ekonominin nabzını tutan, bizlerin sesi olan DÜNYA Gazetesi’nin bu misyonunu başarıyla sürdürdüğünü görmekten memnuniyet duyuyorum.Rahmetle andığımız duayen gazeteci Nezih Demirkent’in adeta ilmek ilmek dokuduğu DÜNYA Gazetesi’nin 44’üncü kuruluş yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Başta DÜNYA Gazetesi imtiyaz sahibi Umut Güner olmak üzere tüm gazete çalışanlarına nice başarılı yıllar diliyorum.