Bizlerin sesi olmayı başarıyla sürdürüyor

Eskişehir OSB Başkanı Nadir KÜPELİ

İş dünyasına ve sanayicilere yol gösteren, ekonominin nabzını tutan, bizlerin sesi olan DÜNYA Gazetesi’nin bu misyonunu başarıyla sürdürdüğünü görmekten memnuniyet duyuyorum.Rahmetle andığımız duayen gazeteci Nezih Demirkent’in adeta ilmek ilmek dokuduğu DÜNYA Gazetesi’nin 44’üncü kuruluş yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Başta DÜNYA Gazetesi imtiyaz sahibi Umut Güner olmak üzere tüm gazete çalışanlarına nice başarılı yıllar diliyorum.