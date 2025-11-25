BM raporu açıkladı! Her 10 dakikada bir kadın öldürülüyor

Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik ölümcül şiddet, dünyanın dört bir yanında en yaygın ve en görünmez insan hakları ihlallerinden biri olmaya devam ediyor. Her yıl on binlerce kadın, en güvende olması gereken yerlerde, evlerinde, partnerleri ya da aile üyeleri tarafından katlediliyor.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) ile Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi (BM Kadın Birimi), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde bu küresel krize dikkat çekti. UNODC ve BM Kadın Birimi tarafından yayımlanan rapora göre, geçtiğimiz yıl dünya genelinde yaklaşık 83 bin kadın ve kız çocuğu kasten öldürüldü. Bu sayının yaklaşık yüzde 60'ının yani en az 50 bininin, eşleri veya aile üyeleri tarafından öldürüldüğü, bu sayının her 10 dakikada bir veya günde 137 öldürülme anlamına geldiği vurgulandı. Erkeklerin ise yalnızca yüzde 11'i, aile üyeleri veya eşler tarafından öldürüldü.

"Kadın cinayetlerinin en yüksek bölgesel oranı Afrika'da kaydedildi"

Kadın cinayetlerinin her yıl on binlerce can almaya devam ettiğini ve "gerçek bir ilerleme belirtisi olmadığı" uyarısı yapılan raporda, cinayetlerden birçoğunun önlenebilir olduğu, ancak koruma, polis müdahaleleri ve sosyal destek sistemlerindeki boşlukların kadın ve kız çocuklarını ölümcül şiddet riski altında bıraktığı kaydedildi. Raporda ayrıca, birçok ülkede yetersiz veri toplama, hayatta kalanların şiddeti bildirmekten korkması ve eski yasal tanımların vakaların tespitini zorlaştırması nedeniyle, rakamların muhtemelen eksik sayıldığının düşünüldüğü belirtildi.

Rapora göre, eşler veya aile üyeleri tarafından işlenen kadın cinayetlerinin en yüksek bölgesel oranı Afrika'da kaydedildi; bunu Amerika, Okyanusya, Asya ve Avrupa kıtaları izledi.

"Ev, dünya genelinde kadınlar ve kız çocukları için tehlikeli"

UNODC'nin vekil icra direktörü John Brandolino rapora ilişkin yaptığı açıklamada, "Ev, dünya genelinde kadınlar ve kız çocukları için tehlikeli, bazen de ölümcül bir yer olmaya devam ediyor" dedi.

BM Kadın Birimi Politika Bölüm Direktörü Sarah Hendriks ise kadın cinayetlerinin çoğu zaman kontrol edici davranış, taciz ve çevrimiçi istismarla başlayabilen bir "şiddet sürekliliği" içinde yer aldığını söyledi. Hendriks, "Dijital şiddet çoğu zaman çevrimiçi kalmaz. Çevrimdışı olarak tırmanabilir ve en kötü durumlarda ölümcül zarar verebilir" ifadelerini kullandı.