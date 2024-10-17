BM üyesi 123 ülkeden UNRWA'ya destek

Aralarında Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız'ın da bulunduğu 123 temsilci, BM Güvenlik Konseyi önünde toplanarak basına açıklamada bulundu.

Grup adına konuşma yapan Ürdün'ün BM Daimi Temsilcisi Mahmoud Daifallah, "Topluca İsrail'in UNRWA'ya karşı adımlarından endişe duyduğumuzu belirtmek istiyoruz." dedi.

Daifallah, UNRWA'nın hayat kurtarıcı operasyonlarını sürdürmeyi engelleyen yasa teklifinin de endişe verici olduğunun altını çizerek Gazze'de durumun "insani bir felaket" olduğunu anımsattı.

UNRWA'nın "vazgeçilemez ve yeri doldurulamaz" bir rol oynadığını kaydeden Daifallah, Ajansın, Filistinli mültecilere sağlanan insani yardımın "bel kemiği" olduğunu söyledi.

"UNRWA'yı savunmaya devam edeceğiz"

Kuveyt'in BM Daimi Temsilcisi Tarık Albanai de "UNRWA'nın faaliyetlerinin engellenmesi ya da askıya alınmasının çok ciddi insani, siyasi ve güvenlik riski doğuracağını belirtmek istiyoruz." diye konuştu.

UNRWA personeline teşekkürlerini ileten Albanai, aynı zamanda Ajansın çalışmalarını da takdirle izlediklerini dile getirdi.

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur da bugün 123 ülkenin bir araya gelerek çok güçlü bir mesaj verdiğini vurguladı.

"UNRWA bizim için vazgeçilemez bir ajanstır. Onu savunmaya devam edeceğiz ve Genel Kurul'dan aldığı yetkisini sürdürecek." diyen Mansur, Filistinli mülteciler adına üye ülkelere teşekkürlerini iletti.

Mansur, UNRWA'nın BM ve çok taraflı sistemin "en iyi başarı hikayesi" olduğunu ifade etti.