BMD Başkanı Sinan Öncel: Enflasyonla mücadeleye destek vermeye devam edeceğiz

Türkiye’nin güçlü bir demokrasi geleneği olduğunu bir kez daha gördük. Seçmen büyük bir olgunlukla sandığa gidip tercihini ortaya koydu. Sonucun ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Yeni dönemde ekonomi yönetimi için enflasyonla mücadele en önemli başlıklardan biri olacak. Organize perakende sektörü olarak enflasyonla mücadelede devletimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.

Kira perakende sektöründe en önemli maliyet kalemini oluşturuyor. Sözleşmesi biten mağazalar için yüzde 400’e varan kira zammı talepleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Biz kira artışının TÜFE ortalamasının yüzde 50-60’ı düzeyinde sabitlenmesini, mülk sahibinin uğrayacağı kaybın da vergi indirimleri ile telafi edilmesini öneriyoruz. Önerimizin kabul edilmesi halinde enflasyonla mücadeleye önemli katkı sunacağına inanıyoruz.