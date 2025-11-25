Böcek ailesinin ölümünde yeni detay: Adli Tıp tespit etti

Fatih’te anne, baba ve 2 çocuğun ‘zehirlenme’ iddiasıyla hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan Adli Tıp Kurumu bilgi notunda, otelden alınan havlu, maske ve alınan sürüntü örneklerinde böcekler için kullanılan fosfin gazı tespit edildiği belirtildi.

Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan ve Böcek ailesi, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Anne Çiğdem Böcek (27), baba Servet Böcek (38) ile 3 yaşındaki Masal ve 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek hayatını kaybetmişti. Otelde inceleme yapan polis ekipleri, ilaçlama yapıldığını belirlemişti. 10 şüphelinin tutuklandığı olaya ilişkin Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan bilgi notu ortaya çıktı.

Notta 13 Kasım 2025 tarihinde İstanbul Fatih’te zehirlenme şüphesiyle anne Çiğdem Böcek, baba Servet Böcek ile çocukları Kadir Muhammet Böcek ve Masal Böcek'in hastaneye kaldırıldığı, çocukların aynı gün vefat ettiği, 14 Kasım’da anne Çiğdem Böcek vefat ettiği, 17 Kasım tarihinde ise baba Servet Böcek vefat ettiği belirtildi. Bilgi notunda ailenin turistik amaç ile İstanbul’a geldiği, Harbour Suites Old City Hotelde konakladıkları, 10 ve 11 Kasım’da dışarıdan midye, pide, tantuni, kokoreç ve lokum gibi gıdalar tükettikleri aktarıldı.

11 Kasım 2025 Salı günü ailenin kaldığı otelin haşere ve böcekler için ilaçlandığı ve 12 Kasım 2025 Çarşamba günü sabaha karşı mide bulantısı ve kusma şikayetlerinin başladığı notta açıklandı. Ailenin sabah saatlerinde hastaneye başvurduğu ve ilk tedavilerinin ardından otele döndükleri, 13 Kasım 2025 Perşembe günü sabaha karşı saat 03.00 sıralarında otele çağrılan ambulans ile hastanelere kaldırıldıkları belirtildi.

Olay Yeri İnceleme ekibinden alınan bilgiye göre ailenin kaldığı otelde ilaçlama yapıldığı ve odanın havalandırma sisteminin olmadığı ifade edildi. 15 Kasım 2025 Cumartesi günü aynı otelden yabancı uyruklu 2 kişinin daha benzer şikayetlerle hastanede tedavi gördükleri bilgisine de notta yer verildi.

Otel ilaçlaması yapılırken kullanılan kimyasal maddeler ve kutuları, vefat eden Böcek ailesinden alınan kan örnekleri, otelden alınan havlu, maske, tulum, ayakkabı, çarşaf, yastık kılıfı, sürüntü örnekleri, odada bulunan ölü böcekler, olay yerinde uygulanan bantlar gibi nesnelerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği bilgi notunda kaydedildi.

Raporda Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünce yapılan incelemede ailenin yediği gıdalardan alınan örneklerin Türk Gıda Kodeksine uygun olduğunun tespitine yer verildi. Otelden alınan havlu, maske ve alınan sürüntü örneklerinde böcekler için kullanılan fosfin gazı tespit edildiğine bilgi notunda yer verildi.

Öte yandan Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesince anne, baba ve iki çocuğun ölüm sebebi hakkında Adli Tıp Kurumu 1.İhtisas Kurulundan görüş alınması gerektiği şeklinde kanaat belirten raporun 24 Kasım günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği kaydedildi. En geç 28 Kasım günü Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu tarafından ölüm sebeplerini belirten mütalaanın düzenlenmesinin planlandığı da öğrenildi.